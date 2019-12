Katie McGrath è 'onorata' dall'amore dei fan di Supergirl nei confronti di Lena Luthor

Fin dal suo esordio nella seconda stagione di Supergirl, il personaggio di Lena Luthor è stato ben accolto dai fan e, anche se ora ha intrapreso una strada più oscura, l'amore nei suoi confronti non accenna a calare, cosa che ha sorpreso la stessa Katie McGrath .

L'attrice, che in questi giorni ha dichiarato di sperare in una riconciliazione tra Lena e Supergirl (Melissa Benoist), ha raccontato che ancora oggi le capita di non riuscire a spiegarsi come sia possibile un tale apprezzamento.



"Stai solo provano a fare un grande episodio, o una grande serie, o una grande stagione e non ti metti a pensare a cosa avviene dopo. Poi incontro delle persone, o scopro la ricezione del pubblico nei confronti di Lena ed è magnifico e tocca punti che neanche capisco del tutto", ha raccontato l'attrice a TV Guide. McGrath fa l'esempio di persone che si sono appassionate alla scienza grazie a Lena e poi spiega: "non avrei mai immaginato che questo personaggio avrebbe potuto fare qualcosa di simile per qualcuno".



Per questo motivo, l'attrice si sente "totalmente onorata. Sono sbalordita che qualcosa che facciamo in un piccolo set di Vancouver nel bel mezzo del nulla possa avere un effetto sulla vita delle persone in tutto il mondo". McGrath spiega inoltre che si tratta di un "grande privilegio" e che le aiuta ad affrontare al meglio i suoi impegni.



Intanto, Supergirl si appresta ad accogliere l'inizio del crossover Crisi sulle Terre Infinite, che inizierà l'otto dicembre. Per l'occasione, The CW ha pubblicato il trailer ufficiale con Tom Welling e Kevin Conroy, il celebre doppiatore di Batman nelle serie animate.