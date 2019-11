Katie McGrath spera in una riconciliazione tra Lena Luthor e Supergirl

Il midseason finale di Supergirl si avvicina e Kara Danvers (Melissa Benoist) non dovrà solo occuparsi del temibile Rama Khan (Mitch Pileggi), ma anche fronteggiare le conseguenze di quanto avvenuto nell'ultimo episodio andato in onda, Tremors.

La supereroina, infatti, ha avuto un faccia a faccia con Lena Luthor (Katie McGrath) e il rapporto tra le due è ai minimi storici. McGrath, però, spera in una riconciliazione tra le due, nonostante i trascorsi difficili di questa prima parte della quinta stagione.



"Odio pensare che Kara e Lena non tornino a essere come erano prima" ha raccontato l'attrice a TV Guide. "Penso che alla fine Lena sia una persona buona e che le manchi la sua amica. Kara le manca tantissimo e parte di me crede che Lena farebbe di tutto per averla indietro". Quello che la blocca, secondo McGrath, è la paura di essere tradita. "Lena farebbe di tutto per riavere indietro quell'amicizia, se sentisse che Kara non la tradirebbe ancora. Penso che la spiegazione di questo sia vedere quanto è stata ferita. Non puoi stare così male se non ti importa".



L'attrice ha anche fatto cenno al prossimo episodio in programma, il finale di metà stagione (The Wrath of Rama Khan), in cui abbiamo visto Supergirl fare squadra con J'onn nelle immagini ufficiali pubblicate dall'emittente The CW. "Ci sono diversi momenti brillanti in tutto l'episodio. Quello che posso dire è che è molto emozionante. È mozzafiato". Dove pensate che arriverà a spingersi Lena? Arriverà a ferire Kara?



Ricordiamo che il midseason finale andrà in onda il primo dicembre su The CW. Dopo sarà il turno dell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, che avrà inizio l'otto dicembre proprio con Supergirl.