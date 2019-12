Katie McGrath di Supergirl è 'onorata' di partecipare a Crisi sulle Terre Infinite

L'otto dicembre inizierà finalmente il mega-evento Crisi sulle Terre Infinite, che non solo sconvolgerà L'Arrowverse, ma riserverà anche numerose sorprese ai fan, come anticipato dal produttore Marc Guggenheim. Tra le persone entusiaste del crossover, c'è anche Katie McGrath.

L'attrice, che in Supergirl interpreta Lena Luthor, prenderà parte all'azione anche in Crisi e ha dichiarato di sentirsi "onorata" per questo.

Dopo aver parlato delle sue speranze nei riguardi di una riconciliazione tra Lena e Kara (Melissa Benoist), McGrath ha sottolineato di essere contenta di "far parte della banda", soprattutto dopo aver mancato l'appuntamento con il crossover dello scorso anno, Elseworlds.

"È stato carino perché gli altri anni non sono stata coinvolta", ha raccontato McGrath a TV Guide. "Mi sono sempre sentita un po' esclusa perché ogni volta è una cosa importante, imponente e speciale perché ovviamente molte delle storie portano all'evento".



Crisi sulle Terre Infinite inizierà proprio con Supergirl l'otto dicembre e, mentre The Monitor sarà impegnato ad assemblare un gruppo di supereroi per affrontare i pericoli imminenti, "J’onn e Alex recluteranno Lena per aiutarli a trovare un modo per salvare le persone di Terra-38", come anticipato nella sinossi.



Il crossover continuerà il nove e il dieci dicembre, rispettivamente con Batwoman e The Flash. I due episodi finali, invece, andranno in onda il quattordici gennaio, quando sarà il turno di Arrow e Legends of Tomorrow. Dalle ultime indiscrezioni, inoltre, sembra che Black Lightning avrà un ruolo cruciale durante la Crisi e non si limiterà a una semplice comparsata.