Katrina Law sulla reunion tra Nyssa e Sara in Arrow e un'ipotetica apparizione in Legends

Nell'episodio conclusivo di Arrow ((qui potete leggere la recensione del series finale di Arrow)), diversi personaggi hanno fatto la loro ricomparsa nello show, inclusa la Nyssa al Ghul interpretata da Katrina Law, che ha avuto modo di rivedere la Sara Lance di Caity Lotz. Ma cosa ne pensa la Law di questa breve reunion?

Ai microfoni di TV Line, Katrina Law ha commentato la sentita reunion tra le due ex-innamorate, spiegando che, nonostante il passato sia ormai passato, questo non vuol dire che l'affetto non sia rimasto: "Credo che Nyssa amerà sempre Sara. Sarà è la sua amata. È l'amore della sua vita. È la sua anima gemella. Ma se questo è vero, è vero anche che le anime gemelle assumono forme differenti [nella vita delle persone], e questo non vuol necessariamente che debbano finire insieme".

Entrabbi i personaggi sono infatti andati avanti "Nyssa è andata avanti con la sua vita a modo suo e sa che Sara ha fatto lo stesso. Rispetta Sara e quello che sta facendo, ma allo stesso tempo, il fatto che sarà sempre l'amore della sua vita rimane".

E infatti Sara è al momento impegnata con Ava (Jes Macallan)... E chissà che un giorno Nyssa non possa incontrare la compagna di Sara, magari in un episodio di Legends of Tomorrow?

"Teniamo le dita incrociate! Perché mi piacerebbe punzecchiare un po' Ava [...] Dovrei valutare e vedere se è una degna compagna per Sara!"

La quinta stagione di Legends of Tomorrow è in onda ogni martedì su The CW.