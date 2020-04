Riverdale: Kevin Keller comparirà nello spin-off Katy Keene

Saranno un paio di settimane grandiose per Casey Cott, interprete dell'amato Kevin Keller di Rivederdale, perché se questa sera (15 aprile) sarà protagonista dell'episodio musical della serie madre dell'Archie Universe, il prossimo 23 aprile comparirà anche nel decimo episodio dello spin-off Katy Keene.

Due settimane consecutive molto importanti per il giovane attore, che sta ricevendo molto spazio nei progetti di casa CW grazia al suo successo e alla sua bravura. Mentre i fan attendono fiduciosi il diciassettesimo episodio di Riverdale 4, intitolato "Wicked Little Town", ancor più entusiasmo lo sta generando la notizia dell'arrivo di Kevin in "Gloria", secondo episodio crossover tra la serie madre e Katy Keene.



E lo spin-off è ambientato cinque anni dopo Riverdale, il che significa che potremmo scoprire qualcosa di nuovo sul personaggio di Keller, al cui look possiamo dare comunque un'occhiata grazie alla prime immagini ufficiali dell'episodio condivise dal sito Decider. Nella puntata Kevin arriva in città per ricongiungersi con la sua vecchia migliore amica del liceo, Josei McCoy (Ashleigh Murray).



E sempre a Decider, Cott ha detto: "È tutto super divertente, quello show è incredibile. Katy Keene è molto simile a Riverdale eppure completamente differente, quindi per me è stato divertente passare da una serie all'altra. Sono tutti fantastici".



