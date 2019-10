Katy Keene: Bernadette Peters si unisce al cast della serie

I fan della famosa serie TV Riverdale aspettano con ansia il nuovo spin-off ambientato a New York. Dopo aver visto una breve anteprima in questo extended trailer di Katy Keene, scopriamo che al cast si è aggiunto un volto nuovo: stiamo parlando di Bernadette Peters.

Secondo quanto affermato dai colleghi di Deadline infatti, l'attrice vincitrice di due Tony Awards per la sua performance in "Song" del 1986 e nell'opera del 1999 intitolata "Annie Get Your Gun", darà il volto a Ms. Freesia, una preziosa alleata e figura materna di Pepper Smith, interpretata da Julia Chan. The CW descrive la donna come "un'eccentrica ma elegante madre surrogato e mentore, che insegnerà l'arte dell'inganno alla giovane ragazza". Ms. Freesia, abitante dell'Upper East Side e grande esperta di manipolazione, aiuterà Pepper a mantenere il suo status.

Se non conoscete ancora la serie, si tratta di uno spin-off che ci mostrerà le aspirazioni di Katy Keene, personaggio con il volto di Lucy Hale, appena giunta a New York. Insieme a lei troveremo Ashleigh Murray e Jonny Beauchamp, rispettivamente nei ruoli di Josie McCoy e Jorge Lopez.

Vi lasciamo quindi con il secondo trailer di Katy Keene, mentre vi ricordiamo che non è ancora stata annunciata una data di uscita per la serie, indicata con un generico 2020.