Katy Keene: Cary Elwes nel cast della nuova serie dell'Archieverse in un ruolo segreto

Secondo quanto riportato in esclusiva da Entertainment Weekly, Cary Elwes si sarebbe unito al cast di Katy Keene, la nuova serie facente parte del cosiddetto Archiverse (le serie tratte dai fumetti Archie), in un ruolo per il momento tenuto segreto.

"Cary Elwes è entrato nel cast nel ruolo di qualcuno che ha una connessione importante con il passato di Katy Keene", ha rivelato il co-creatore della serie Michael Grassi a EW. Purtroppo non sono state rivelate maggiori informazioni in merito al ruolo di Elwes nella serie ed è probabile che scopriremo qualcosa in più con l'avvicinarsi del debutto del personaggio sui palinsesti della The CW. Elwes, recentemente, è stato molto impegnato sul piccolo schermo, sempre con ruoli da guest star o di contorno, come quelli ottenuti nella terza stagione di Stranger Things o nella terza stagione de La fantastica Signora Maisel.

Katy Keene andrà a formare un tassello importante all'interno di quello che ormai può essere definito come l'Archiverse, ovvero l'universo televisivo di cui fa parte anche la serie Riverdale (e in misura indipendente e scollegata finora anche la Sabrina di Netflix) . Dopo la pubblicazione dell'extended trailer di Katy Keene, c'è stato anche l'annuncio dell'imminente crossover con Riverdale, serie di cui questa costituisce uno spin-off vero e proprio.

Come già rivelato, la serie di Katy Keene ruoterà attorno alle vite e agli amori di quattro personaggi iconici della Archie Comics, tra i quali spicca proprio la protagonista titolare interpretata dalla splendida Lucy Hale, nell'Universo di Riverdale grande leggenda della moda. La serie è però ambientata a New York City, quando questi personaggi inseguivano i loro sogni da ventenni. La commedia sarà di stampo musicale e racconterà le lotte di questi quattro aspiranti artisti che provano a sfondare in quel di Broadway, sulla passerella della moda e come cantanti, in sala di registrazione. Tra i protagonista della serie anche Ashleigh Murray di Riverdale, interprete di Josie McCoy e sarà ambientata diversi anni dopo gli eventi visti nella scuola della serie originale.

Nel frattempo, è stata già diffusa la sinossi del secondo episodio, la cui messa in onda è prevista per il 13 febbraio prossimo e intitolato Chapter Two: You Can't Hurry Love: "Con la vita di Katy ormai sulla bocca di tutti anche grazie ai giornali che raccolgono le informazioni dal blog di Pepper, la protagonista non riesce a rifugiarsi nemmeno nel lavoro. Josie trova intanto un lavoro per aiutare nel pagamento delle bollette. Jorge si trova invece improvvisamente fuori dalla comunità di Broadway dopo il fallimento di un'audizione".