Katy Keene, le cose si complicano per Pepper nel nuovo episodio

In attesa di potere vedere l'undicesimo episodio della prima stagione di Katy Keene, intitolato "Who Can I Turn To?" e previsto per la messa in onda il prossimo 30 aprile, CW ha pubblicato online la sinossi ufficiale del capitolo successivo, il dodicesimo, "Chain of Fools", che vedrà significative svolte per Pepper Smith (Julia Chan).

A quanto pare, infatti, nel penultimo episodio della stagione proprio Pepper mentirà ai suoi compagni e li manovrerà per realizzare il suo sogno, finalmente vicina all'apertura del suo desiderato Pepper Plant. Si legge nella sinossi pubblicata online dall'emittente statunitense:



"Quanto conosci a fondo una persona? Con l'apertura di Pepper Plant, Pepper è entusiasta di mostrare il suo lavoro a Katy, Josie e Jorge. Credendola nei guai, però, Josie dice a Katy e Jorge che le cose non stanno andando bene. Katy trova anche delle inquietanti informazioni sul passato di Guy e deve decidere come gestire al meglio la situazione. Nel frattempo, Jorge inizia alcuni lavori extra per aiutare le finanze dei suoi genitori".



Katy Keene 1x12, "Chain of Fools", andrà in onda sulla CW il prossimo 7 maggio 2020. State seguendo la serie? Cosa ne pensate? Meglio o peggio di Riverdale, oppure complementare o troppo diversa? Ditecelo nei commenti.