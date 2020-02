Katy Keene fa il suo debutto in una puntata di Riverdale 4

La quarta stagione della serie con KJ Apa e Lili Reinhart continua: dopo aver visto l'episodio musical di Riverdale, l'ultima puntata ha sorpreso i fan grazie alla presenza del personaggio di Katy Keene.

Nella dodicesima puntata della quarta stagione, intitolata "Chapter Sixty-Nine: Men of Honor", Veronica, interpretata da Camila Mendes, si trova a New York, per un colloquio al Barnard College. Veronica decide però di fermarsi da Lacy's, locale dove lavora ormai da cinque anni la sua amica Katy, che decide di darle dei consigli sul suo look prima di incontrare gli intervistatori.

I fan hanno scoperto qualcosa in più sul personaggio con il volto di Lucy Hale, in vista della serie che la vedrà protagonista: è ormai ufficiale la sua relazione con K.O., inoltre Katy rivela all'amica che sua madre è in pericolo di vita a causa di una malattia, scoperta dopo diversi mesi.

Purtroppo le brutte notizie non sono finite qui, di ritorno a casa dopo il colloquio, Veronica scopre che i suoi genitori non erano andati a New York per affari, ma per una visita medica, il padre infatti soffre di un disturbo neuromuscolare, che rischia di bloccare per sempre i suoi movimenti. Continuano quindi le puntate della serie ispirata ai fumetti della Archie Comics, inoltre vi segnaliamo che due personaggi dei comics sono anche apparsi in una puntata di Riverdale.