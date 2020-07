Katy Keene, delusione enorme per lo spin-off di Riverdale: CW cancella la serie

A solo una stagione dal suo inizio, la CW ha ufficialmente dichiarato la cancellazione per la serie tv Katy Keene, spin-off di Riverdale ambientato anni dopo gli eventi narrati dallo show principale, che segue la vita di Katy Keene, aspirante stilista, ed i suoi amici Josie McCoy, Jorge e Pepe mentre cercano di farsi strada a New York.

La decisione è stata presa poche ore fa, ed è uno dei pochi spettacoli che la CW ha deciso di non rinnovare, mentre le altre serie della rete come Riverdale, Charmed, Legacies, Dynasty, All American, In the Dark, Roswell New Mexico e tutti gli show dell'Arrowverse non verranno fermati e proseguiranno come di consueto.

Il motivo della cancellazione è attribuito al fatto che la serie, pur avendo ottenuto un buon seguito digitale, non ha superato la soglia per guadagnarsi il rinnovo per la stagione successiva, dunque Katy Keene non vedrà - almeno fino a nuovo ordine - una seconda stagione, anche se sembra che la Warner Bros. stia cercando un modo per far proseguire la serie in un'altra emittente televisiva.

Una notizia davvero deludente per la produzione di Katy Keene, ed anche il presidente di Archie Comics, la casa editrice che ha inventato il personaggio, qualche tempo fa aveva dichiarato di tenere molto a Katy Keene: "Le persone che acquistano i fumetti conoscono Katy ma resto del mondo no. Per noi poter scavare a fondo nei nostri titoli è un momento di trasformazione per Archie Comics. È una fase molto emozionante per l'azienda, come quando è arrivato Riverdale. È quel tipo di momento fondamentale", aveva detto John Goldwater.

Peccato che allo show non sia stata data una seconda opportunità. Katy Keene è il primo crossover di Riverdale, serie che invece è in corsa per la quinta stagione: rivedremo Hermione Lodge in Riverdale 5, mentre la quarta stagione ci ha regalato un momento di svolta sconvolgente per Archie e Betty.