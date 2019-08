Katy Keene, l'extended trailer dello spin-off di Riverdale

Dopo aver diffuso il poster ufficiale e un primo teaser della serie, The CW è pronta a mostrarci il primo extended trailer di Katy Keene, lo spin-off di Riverdale.

Nato dal successo della serie prodotta da Greg Berlanti e ideata da Roberto Aguirre-Sacasa, Riverdale, basata sui fumetti Archie Comics e arrivata ormai alla sua quarta stagione, Katy Keene si prepara a fare il suo debutto su The CW.

Anche questa sviluppata da Aguirre-Sacasa, qui coadiuvato da Michael Grassi (Shitt's Creek, Degrassi: The Next Generation), la serie è una musical comedy ambientata a New York, e vede come protagonista Katy, un'aspirante fashion designer interpretata da Lucy Hale (Pretty Little Liars, Privileged).

Come vediamo nel trailer che trovate anche in testa alla notizia, il suo personaggio sarà accompagnato da Jorge "Ginger" Lopez (Johnny Beauchamp), un aspirante artista di Broadway, Pepper Smith (Juia Chan), la it-girl dal misterioso background, e da Josie McCoy (Ashleigh Murray), la leader del gruppo Josie and the Pussycats, che i fan di Riverdale conoscono più che bene.

Tra i produttori dello show, oltre ad Aguirre-Sacasa e Grassi, anche l'immancabile Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater.

Non è ancora stata rivelata la data esatta del debutto di Katy Keene su The CW, ma sappiamo che avverà nel 2020.