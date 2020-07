Katy Keene, i fan di Riverdale regiscono alla cancellazione dello spin-off

Nelle scorse ore è arrivata la notizia della cancellazione dello spin-off di Riverdale Katy Keene, la musical comedy ambientata a New York con protagonista Katy, un'aspirante fashion designer interpretata da Lucy Hale (Pretty Little Liars, Privileged). I fan, neanche a dirlo, ci sono rimasti davvero male.

Quando una serie tv non viene rinnovata da un network, c'è sempre amarezza e delusione da parte dei fan. E nel caso di Katy Keene, la musica non cambia (pun intended).

Lo serie con protagonista Lucy Hale, che aveva debuttato in un episodio crossover di Riverdale, in cui ci era stata presentata come amica di Veronica, non ha ottenuto l'ordine per una seconda stagione da parte del network The CW, e spera ora di trovare una nuova sistemazione.

La notizia non è stata presa bene dai fan dello show, che sono ricorsi a Twitter per ringraziare cast e crew per il lavoro svolto, ma anche per fare appello ad altre emittenti televisive e piattaforme streaming affinché acquistino il titolo e ne continuino la produzione.

Come vedete dai post che trovate in calce alla notizia, c'è quindi chi lamenta il fatto che questa è la seconda serie con Lucy Hale che viene cancellata dal canale nel giro di poche stagioni (l'altra era Life Sentence, ma volendo si potrebbe andare più indietro nel tempo e ripescare anche Privileged con Joanna Garcia, durata anch'essa una sola stagione), chi si rammarica per non avere un'altro show del genere in tv, e chi dice di volersi fare l'abbonamento a HBO Max anche solo per Katy Keene, dovessero decidere di proseguire lì la trasmissione.

Insomma, il web non è contento.

E voi invece? Eravate dei fan della serie? Fateci sapere nei commenti.