Katy Keene: The CW ordina ufficialmente la serie spin-off di Riverdale

Il mondo di Riverdale sta per espandersi ulteriormente, dato che Katy Keene è stata ufficialmente ordinata da The CW. Qualche ora fa è stato annunciato, tramite Entertainment Weekly, che Katy Keene è tra le serie della rete The CW ufficialmente entrate in produzione, come Batwoman e Nancy Drew. Tutte e tre vedranno la luce nei prossimi mesi.

La serie di Katy Keene ruoterà attorno alle vite e agli amori di quattro personaggi iconici di Archie Comics, tra cui Katy Keene, interpretata da Lucy Hale, mentre inseguono i loro sogni da ventenni a New York City.

La music comedy seriale racconterà le origini e le lotte di quattro aspiranti artisti che provano a sfondare a Broadway, sulle passerelle e nello studio di registrazione. La serie sarà ambientata diversi anni dopo gli eventi della scuola superiore di Riverdale e presenterà anche un'anziana Josie McCoy (Ashleigh Murray).



Nel cast di Katy Keene ci saranno anche Jonny Beauchamp nei panni di Jorge/Ginger Lopez, Julia Chan in quelli di Pepper Smith e Camille Hyde con Lucien Laviscount nei ruoli di Alexandra e Alexander Cabot.

Katy Keene è un personaggio dell'Archie Comics che debuttò per la prima volta nel 1945. Soprannominato 'America's Queen of Pin-Ups and Fashions', Katy era una modella, attrice e cantante che si destreggiava tra la sua carriera e la vita privata. Il personaggio è andato in stampa nei primi anni '60 per poi tornare negli anni '80.

Scritto da Michael Grassi e Roberto Aguirre-Sacasa, il pilota verrà prodotto da Warner Bros. TV e Greg Berlanti. Lucy Hale sarà la protagonista dello show, con Ashleigh Murray di nuovo Josie in alcuni episodi.