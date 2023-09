Katy Perry e... Peppa Pig? La popstar doppierà un personaggio nella serie animata

Peppa Pig si prepara a uno speciale tre puntate con la partecipazione straordinaria di Katy Perry che, per l’occasione, doppierà un nuovo personaggio creato appositamente per lo speciale Peppa Pig e la Festa di Matrimonio. La presenza della popstar nel cast di voci è stata annunciata su Twitter dall’account ufficiale della serie animata.

Dopo che Katy Parry ha partecipato ai festeggiamenti per i 25 anni dei Pokemon, una nuova collaborazione, quantomeno inattesa, vede protagonista la cantante californiana che sarà la doppiatrice della Signora Leopardo, nuovo personaggio dello show per bambini, negli episodi dedicati al matrimonio tra il Signor Toro e la Signora Mucca.

Le tre puntate non saranno pubblicate prima della primavera 2024, ma, vista la caratura dell’annuncio, c’è forte curiosità per capire quali altri sorprese aspetteranno il pubblico della serie: lo speciale dedicato al matrimonio dei due personaggi è infatti parte delle celebrazioni per i venti anni del cartone e il personaggio di Katy Perry aiuterà tutti gli altri a essere pronti per il grande evento.

Il presidente della Hasbro Entertainment Olivier Dumont ha rilasciato una dichiarazione in cui si è detto entusiasta dell’accordo raggiunto con la Perry: “Siamo incredibilmente emozionati di avere un’artista di prima categoria che si aggiunge alle divertenti avventure familiari di Peppa Pig! Come genitore e fan di Peppa Pig, Katy Perry è la scelta perfetta per la voce del personaggio della Signora Leopardo”.

Quindi il manager ha continuato: “Raggiungere il traguardo delle due decadi di programmazione ed essere in grado di lavorare con una straordinaria cantante come Katy rappresentano l’affermazione del successo mondiale di Peppa Pig e della sua capacità di portare un intrattenimento che i fan non vorranno perdere. Questo è solo uno dei tanti emozionanti progetti che abbiamo in cantiere per il pubblico e per le famiglie per commemorare i 20 anni di Peppa Pig nel 2024: abbiamo in serbo eventi live, attrazioni, prodotti, partnership e feste di Peppa tutt’intorno al mondo. Tutti sono invitati alla nostra celebrazione lunga un anno”.

In attesa di poter vedere i tre episodi che vedranno il debutto dell’artista pop in Peppa Pig, vi lasciamo all’annuncio sul social di Elon Musk e alle parole di Katy Perry a proposito del suo spacciarsi per Zooey Deschanel.