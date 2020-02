Kayla Ewell di The Vampire Diaries sarà Nocturna in Batwoman

EW! ha confermato in esclusiva che Kayla Ewell, celebre per aver interpretato il ruolo di Vicki, la sorella di Matt (Zach Roerig) in The Vampire Diaries, sfoggerà nuovamente i canini appunti nei panni di Nocturna, nuova villain di Batwoman.

Se già nella serie di Kevin Williamson basata sui romanzi di Lisa Jane Smith la Ewell aveva avuto occasione di interpretare un vampiro, anche se per poco, nella serie dell'Arrowverse con protagonista Ruby Rose "l'affascinante e seducente villain cercherà le sue prede tra la bella gente di Gotham per mantenere sotto controllo il suo bisogno di sangue umano causato da una rara malattia".

Un promo di Batwoman diffuso nel mese di gennaio ci aveva effettivamente mostrato Nocturna mentre otteneva nutrimento da uno sfortunato abitante di Gotham...

Nei fumetti, Nocturna, creata negli anni '80, era stata inizialmente introdotta come ladra dalla pelle estremamente chiara e sensibile alla luce a causa di un incidente. Questa era inoltre uno degli interessi amorosi di Bruce Wayne.

Dopo il reboot del Nuovo 52, però, il personaggio è stato nuovamente introdotto come nemica di Batwoman, e nelle vesti di una vampira. In un arco narrativo di qualche anno fa, Nocturna intraprende una relazione amorosa con Kate, ed è apparsa anche in un recente one-shot di Batwoman per uno speciale di San Valentino.

Per vedere la prima immagine ufficiale di Kayla Ewell nei panni di Nocturna, che debutterà nello show domenica 13 febbraio nell'episodio "Drink Me", cliccate sul link fonte in calce alla notizia.