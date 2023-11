Ke Huy Quan ricorda la chiamata di Kevin Feige: 'Sono scoppiato a piangere'

Sicuramente negli ultimi anni i Marvel Studios non sono riusciti ad eguagliare i fasti del passato, soprattutto sul piccolo schermo potremmo dire che oggettivamente non sono stati realizzati prodotti di qualità eccelsa. Tuttavia di recente, con la seconda stagione della serie Loki, forse il futuro dell'MCU può essere più roseo.

Nel mentre che voi leggete la nostra recensione di Loki 2 in cui vi spieghiamo le motivazioni di questo, vi facciamo partecipi di qualcosa che sicuramente vi farà scendere una lacrima.

Sapevate che l'interprete dell'ormai iconico OB della serie ha pianto quando è stato contattato direttamente da Kevin Feige per entrare nello show?

Durante una recente intervista con deadline infatti, Ke Huy Quan ha dichiarato: "Il mio agente mi ha detto: 'Domani riceverai una chiamata dalla Marvel'. Ora dovreste capire che io sin da quando sono diventato un attore, entrare in questo universo è sempre stato in cima alla mia lista".

L'attore ha poi continuato: "Ricordo che stavo guidando in quel momento, ero al telefono con Kevin Feige e ad un certo punto mi dice: 'Ci piacerebbe molto se ti unissi alla nostra famiglia nell'MCU'. In quel momento non ho potuto trattenere le lacrime. Allora mi sono preso un secondo e poi abbiamo continuato a parlarne".

Voi che ne pensate di Ouroboros in Loki 2? Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di The Marvels.