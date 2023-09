Keanu Reeves appare in The Continental, la serie tv di John Wick?

The Continental, la nuova serie tv dedicata all’universo di John Wick che sarà pubblicata in Italia sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video, rappresenterà un prequel della saga cinematografica per raccontare la storia del famigerato albergo. Scopriamo se in qualche modo Keanu Reeves sarà presente nello show.

Mentre dalla produzione sembrano ottimisti a proposito di una seconda stagione di The Continental dobbiamo riportare che, nonostante possa sembrare strano parlare di una storia di John Wick senza il suo protagonista, Keanu Reeves e il suo amato personaggio, quasi certamente, non saranno parte della narrazione di The Continental.

Il nuovo show è infatti un prequel ambientato negli anni ’70 del secolo scorso e ha al centro della narrazione Winston e la sua conquista della proprietà dell’albergo di riferimento per gli assassini del franchise.

È quasi da escludere, dunque una presenza tanto dell’attore quanto del personaggio anche in una versione più giovane, visto che sappiamo che John Wick è nato nell’Unione Sovietica vivendo parte della sua infanzia in Messico.

In effetti non saranno molti i personaggi di John Wick che potremo trovare nella serie tv se si esclude proprio il Winston Scott protagonista di un’ascesa al potere fondamentale per la saga.

In attesa di capire se lo show riuscirà in qualche modo a sorprenderci con qualche easter egg dedicato all’eroe amato dai fan, vi lasciamo al trailer di The Continental.