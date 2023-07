Keanu Reeves debutta in Star Wars: previsto un cameo per una serie Disney+?

Keanu Reeves è uno degli attori più rappresentativi e amati di Hollywood e, stando a recenti indiscrezioni, da qui a poco avrà anche un ruolo nell’universo di Star Wars dopo aver girato un cameo per la nuova serie Disney+ The Acolyte, programmata per uscire sulla piattaforma di streaming della casa di Topolino nel 2024.

Dopo aver riportato le parole di Leslye Headland a proposito del numero di Jedi presenti in The Acolyte siamo lieti di condividere il rumor che vorrebbe l’attore interprete di Neo avere finalmente una parte, sebbene ancora piccola, anche nell’universo creato da George Lucas.

Secondo Giant Freaking Robot, infatti, l’attore avrebbe già girato un cameo nella nuova serie Disney+ e, sebbene il sito che riporta la notizia ci abbia preso in alcune situazioni passate (come la presenza di Linda Hamilton nel cast di Stranger Things 5), dobbiamo riferire che non è uno dei più affidabili in questo senso.

The Acolyte racconterà la Galassia Lontana Lontana nel momento di grande ascesa di poteri oscuri e malvagi, negli ultimi giorni dell’Alta Repubblica con la storia di un ex Padawan che si riunisce al suo Maestro Jedi per investigare su una serie di crimini.

In attesa di capire se davvero Reeves avrà un cameo nel nuovo show, e nel caso, se la cosa dovesse sfociare in un futuro ruolo più importante come più volte paventato, vi lasciamo alla parole di Charlie Barnett che descrive The Acolyte come una serie complessa e stratificata.