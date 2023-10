Keanu Reeves, quando esce la serie Disney+ sulla Formula 1?

Keanu Reeves sta per arrivare su Disney+ con la nuova serie tv Brawn: Una storia impossibile di Formula 1, ma esattamente quando uscirà il titolo sulla piattaforma di streaming on demand?

In queste ore, Disney+ Italia ci ha comunicato ufficialmente che la nuova docuserie Brawn: Una storia impossibile di Formula 1 debutterà il 15 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. La serie vede Keanu Reeves, star di John Wick e Matrix Resurrections, in veste di host e produttore esecutivo, oltre alle leggende della Formula 1 Ross Brawn, Jenson Button, Nick Fry, Rubens Barrichello e Christian Horner.

Brawn: Una storia impossibile di Formula 1 racconta la straordinaria storia di Ross Brawn, che nel 2009, gareggiando nel campionato di corse più costoso e tecnologicamente avanzato del pianeta, abbia realizzato letteralmente l’impossibile: il suo team indipendente, con personale ridotto e pochi fondi, ha infatti vinto il Campionato del Mondo sfidando i più grandi titani del settore dopo aver acquistato la squadra per appena 1 sterlina. La serie porta gli spettatori dietro le quinte di questa favola della Formula 1, con i racconti delle persone che lavoravano in pista, nei box e nei consigli di amministrazione di quell’annata miracolosa guidata dal pilota britannico di F1 Jenson Button e da Ross Brawn.

