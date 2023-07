Keanu Reeves in versione centauro della strada è la cosa più bella che vedrete oggi

In contemporanea con il debutto della nuova serie spin-off di The Walking Dead Daryl Dixon, l’AMC presenterà la sesta stagione di Ride With Norman Reedus, show che permette al pubblico di seguire i viaggi motociclistici dell’attore. La rete ha pubblicato il trailer della nuova stagione anticipando la presenza di tanti ospiti, tra cui Keanu Reeves.

Keanu Reeves è uno degli attori più amati del panorama hollywoodiano anche grazie al suo essere rimasto sempre molto umile e attento a certe gentilezze che non sono mai da considerare banali.

Anche per questo, ogni volta che l’interprete partecipa a un nuovo lavoro, la rete sembra letteralmente impazzire di gioia, in particolare, se la produzione in questione è una sorta di documentario in grado di farci vedere il Keanu dietro i personaggi, come in questo caso.

Keanu Reeves sarà infatti ospite della serie on the road con protagonista Norman Reedus, aggiungendosi al nutrito cast di amici di viaggio del protagonista di The Walking Dead di questa nuova stagione, che comprenderà nomi del calibro di Josh Holloway, Adri Law e Johnny Knoxville.

Norman Reedus ha parlato a proposito della presenza del Neo di Matrix nello show: “Avevamo molti amici in comune, ma non ci conoscevamo davvero. L’avevo incontrato solo ai semafori di Los Angeles. Non lo conoscevo bene, ma è da un paio d’anni che gli parlo di fare lo show. L’ultima volta che ho cercato di convincerlo a farlo eravamo entrambi sui rispettivi set. Credo di averlo chiamato dal Giappone e ogni volta che lo chiamavo mi sentiva a malapena o io sentivo a malapena lui e decidevo di provarci il giorno dopo. Quindi attaccavamo e il giorno dopo la stessa cosa. È successo per tre volte e alla fine ho pensato non fosse destino e che ci avrei riprovato l’anno successivo. E alla fine, quest’anno ha funzionato. La linea telefonica è stata attivata”.

Nella speranza di poter vedere anche noi le avventure di Norman e dei suoi amici, comprese naturalmente quelle riguardanti l’interprete di John Wick, vi lasciamo a una classifica di tutti i film di Keanu Reeves dal peggiore al migliore.