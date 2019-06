Keeley Hawes, l'attrice di Bodyguard, fonda una casa di produzione

Alcuni la conoscono per il suo recente coinvolgimento nella serie tv britannica, Bodyguard; altri la ricordano principalmente per Spooks o come la voce di Lara Croft nei videogiochi; altri ancora come Mrs. Mathhew Macfadyen; ma da oggi, Keeley Hawes potrà aggiungere anche "fondatrice di una società di produzione" nel suo curriculum.

L'attrice darà presto avvio alla sua personale casa di produzione, la Buddy Club Productions, il cui primo progetto prenderà avvio dopo che la Hawes avrà terminato le riprese di Rebecca, film diretto da Ben Wheatley per Netflix e remake del classico di Hitchcock, in cui interpreterà la sorella di Armie Hammer (Maxim).

"Produrre ed essere in grado di dare personalmente vita a dei progetti è uno sviluppo naturale, per come la vedo io. Mi sta davvero piacendo. Siamo ancora agli inizi, ma ho già un paio di cose in ballo" afferma Keeley.

E continua parlando di come le è venuta l'idea di passare da recitare a produrre: "Significa guardarla da una prospettiva diversa e con trent'anni di esperienza. Più invecchi, più ringiovaniscono gli altri, e così realizzi che sei tu quella con l'esperienza, adesso. E questo può essere davvero utile, da entrambi i lati della cinepresa".

La Hawes non è esattamente una novellina in fatto di produzione, poichè ha già ricoperto il ruolo di produttrice esecutiva per la quarta stagione de I Durrell - La mia famiglia e altri animali.