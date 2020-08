Keira Knightley firma con Apple TV+: primi dettagli sulla serie The Essex Serpent

La splendida Keira Knightley ha appena firmato con Apple TV+ per un nuovo progetto intitolato The Essex Serpent, di cui sarà produttrice esecutiva e protagonista. La serie sarà diretta da Clio Barnard, regista de Il gigante egoista, e sarà ambientato nell'Inghilterra vittoriana.

La storia, ambientata nel 1893, è ispirata all'omonimo romanzo bestseller della scrittrice Sarah Perry che nel 2016 vinse il titolo di miglior libro dell'anno ai British Book Awards. La Knightley interpreterà Cora, una giovane donna sposata con un uomo violento e oppressivo e da poco divenuta vedova. Saranno le legende ed i racconti di una creatura mitologica, chiamata per l'appunto serpente dell'Essex, ad attirarla nelle campagne dell'Inghilterra orientale.

L'adattamento sarà curato dalla sceneggiatrice Anna Symon, già legata al Deep Water con Ana de Armas e Ben Affleck, mentre nella veste di produttori esecutivi al fianco della Knightley ci saranno anche Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Patrick Walters, Iain Canning, and Emile Sherman. La serie sarà prodotta da Apple TV+ e See-Saw Films e va ad inserirsi nella nuova line-up di drammi Apple's Originals tra cui Suspicion con Uma Thurman; Slow Horses; Echo 3; Shantaram con Charlie Hunnam, il dramma coreano Pachinko e l'attesissima Masters of the Air prodotta da Tom Hanks e Steve Spielberg.