Keira Knightley: 'La fama ad Hollywood dura meno di un secondo'

Keira Knightley questa sera torna in tv con Anna Karenina , il film del 2012 diretto da Joe Wright, ispirato all'omonimo romanzo di Lev Tolstoj. Nonostante l'attrice negli ultimi anni sia costantemente sulla cresta dell'onda, è convinta che la sua notorietà nel patinatissimo mondo di Hollywood possa arrestarsi da un momento all'altro.

"In questo mestiere, la fama dura meno di un secondo. Un giorno sei al centro dell'attenzione e il giorno dopo nessuno ti prende in considerazione. Le persone continuano a perdere interesse per i volti perché ne arrivano di nuovi ogni secondo. Sono uno al momento. Oggi sono sulla cresta dell'onda, domani non lo sarò ma, non per questo mi abbatterò. Non sto dicendo che quando finirà, sarò tipo "Yay! Sta finendo". Ma andrò avanti e farò qualcos'altro perché è quello che deve essere fatto. Si tratta di sopravvivenza. Se sei triste, allora hai sbagliato lavoro".

L'attrice ha aggiunto di essere nonostante tutto una fan del cinema e, che spesso e volentieri dimentica di essere un'attrice quando guarda un film: "Sono un grande fan del cinema, sai. Dimentico di essere un'attrice, adoro guardare i film. Lo voglio davvero. Questo è quello che amo fare, come hobby. Trovo affascinante l'intero processo, così come i miei genitori, anche io adoro andare spesso al cinema".

Intanto, Keira Knightley ha dichiarato di non voler più girare scene di nudo.