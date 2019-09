Keith David tornerebbe volentieri come Golia in un remake di Gargoyles

Gargoyles, per quanto spesso dimenticata, è stata probabilmente uno dei progetti più ambiziosi della Disney degli anni '90: la serie, andata in onda tra il 1994 e il 1997, era decisamente più cupa e complessa degli altri prodotti Disney dell'epoca e si distingueva per dei toni rivolti principalmente a ragazzini già più avanti con gli anni.

Il ricordo di Gargoyles è rimasto comunque indelebile nella mente degli spettatori dell'epoca (oggi decisamente cresciuti) e di chi vi prese parte, come Keith David: l'attore e doppiatore che prestava la voce al protagonista Golia, infatti, si è detto speranzoso nella realizzazione di una nuova stagione dello show e sarebbe pronto a prendervi parte.

"Sai, quelli di noi che hanno vissuto il progetto sin dall'inizio… Ci siamo sempre chiesti perché si siano fermati. Ci chiediamo sempre perché non si sia mai pensato ad un reboot. Voglio dire, non chiedo di meglio che riprendere in mano Golia. Sai, è sempre stato uno dei personaggi che ho amato tanto, tanto, tanto, tanto, tanto più degli altri. Penso che anche crescendo mi sia rimasto quel pensiero, 'Voglio essere come Golia'" ha dichiarato l'attore.

Le speranze di David non sono soltanto le sue: milioni di spettatori non chiederebbero di meglio che un reboot o un sequel dello show. Cos'aspetti, Disney? Possibile che i tempi non siano ancora maturi?