Keiynan Lonsdale non tornerà nella quarta stagione di Legends of Tomorrow

Secondo quanto riporta TVLine, Keiynan Lonsdale non farà parte del cast della quarta stagione di Legends of Tomorrow. Il personaggio di Wally West si era unito all'Arrowverse durante la seconda stagione di The Flash, rimanendovi fino alla quarta e diventando nel frattempo Kid Flash. A quel punto è arrivato il passaggio a Legends of Tomorrow.

La scelta sembrava essere azzeccata ma a quanto pare nella prossima stagione dello show, la quarta, il personaggio di Wally West non ci sarà.

Non si tratta però di un addio perché è stato confermato che il personaggio apparirà nella première della quinta stagione di The Flash, riprendendo il filo narrativo interrotto all'uscita di scena del personaggio a metà della quarta stagione.

Il futuro del personaggio è comunque ancora oscuro e il motivo della scelta di non puntare più su di lui non è chiaro.

Nel frattempo il suo interprete, Keiynan Lonsdale è impegnato anche sul fronte cinematografico, facendo parte del cast del teen movie di Greg Berlanti, Tuo, Simon, al fianco di Nick Robinson, Alexandra Shipp e la star di Tredici, Katherine Langford.

Dopo l'addio a Legends of Tomorrow, nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi dettagli sul futuro di Kid Flash che potrebbero far luce sul destino di un personaggio fin qui molto apprezzato dai fan.