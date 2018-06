Keiynan Lonsdale spiega il motivo per cui ha lasciato The Flash e Legends of Tomorrow

Mentre la rete statunitense The CW si era limitata ad annunciare che Keiynan Lonsdale non sarà un regular nelle prossime stagioni di The Flash e Legends of Tomorrow, lasciando delusi i molti fan di Kid Flash, l’attore ha finalmente spiegato le ragioni per cui si allontanerà (almeno per il momento) dal set.

Lonsdale ha infatti spiegato che il suo non sarà un addio vero e proprio. Tutti i dettagli nel messaggio che l’interprete di Kid Flash ha pubblicato via Twitter.



“Yo! Come molti di voi avranno già letto, non tornerò come series regular nelle prossime stagioni di The Flash e Legends. Non sarà un addio definitivo, perché Wally West sarà sempre dietro l’angolo quando ci sarà più bisogno di lui. Solo non sarà presente a tempo pieno.



Nell’ultimo anno sono cambiato molto (e probabilmente ve ne sarete anche accorti), e per infinite ragioni, la mia prospettiva sulla vita è ora completamente diversa. Per questo motivo, il mio cuore mi ha suggerito che fosse arrivato il momento giusto per continuare il mio viaggio attraverso l’ignoto. Sono dannatamente riconoscente a entrambi gli show per aver onorato e rispettato la mia decisione.



Adoro Kid Flash, amo la famiglia che ho [sul set] e sono profondamente innamorato delle inestimabili lezioni che ho appreso lungo la strada. Grazie per aver creduto in me e per aver fatto il tifo per Wally. Mi avete aiutato a capire che effettivamente meritavo di interpretarlo, e questo mi ha reso un attore più forte.



Ad ogni modo, spero che resterete in zona per le nuove avventure. L’unica cosa che posso promettervi è la Magia."

Lonsdale si è unito all’Arrowverse durante la seconda stagione di The Flash, divenendo il supereroe Kid Flash nella terza. Durante la quarta, tuttavia, il personaggio ha preferito abbandonare il “nido” per cercare il proprio posto nel mondo, unendosi per qualche tempo all’equipaggio della Waverider in Legends of Tomorrow.



Nei giorni scorsi è stato infine annunciato che personaggio prenderà parte al primo episodio della quinta stagione di The Flash, probabilmente per fare chiarezza su quello che farà nell’immediato futuro, lontano dagli sguardi degli spettatori.