Kelly Ripa e Ryan Seacrest ispirano la nuova sitcom di ABC, Work Wife

Co-conduttori dal 2017 del celebre programma di ABC, Live with... Kelly Ripa e Ryan Seacrest, anche amici di lunga data, sono in parte l'ispirazione dietro la nuova sitcom di ABC, Work Wife.

Il pilot, già ordinato dal network, seguirà la storia di "un platonico team composto da un uomo e una donna il cui successo professionale, l'amicizia personale e la capacità di condividere il deodorante fanno funzionare le loro vite".

Work Wife sarà ambientato nel mondo delle agenzie immobiliari, nel quale Dani e Scott cercheranno di avviare una attività loro. "Ora, con lo stress che accompagna l'essere il capo della compagnia, Dani e Scott devono fare affidamento agli yin e yang del loro rapporto anche più di quanto non facessero in precedenza, per poter mantenere a galla la loro vita professionale e personale".

Assieme a Ripa e Seacrest, lavoreranno anche David Windsor e Casey Johnson, il team di sceneggiatori/produttori, oltre che co-creatori, di The Real O'Neals, la cui esperienza personale sarà ulteriore fonte d'ispirazione per lo show.

A dirigere il pilot sarà Todd Holland (The Real O'Neals), con uno script di Windsor e Johnson. I due, assieme a Holland e alle società di produzione di Seacrest, Ripa e il marito Mark Consuelos, , produrranno il progetto.

ABC ha già in sviluppo diversi progetti per il prossimo futuro, come la serie tv The Brides, dal creatore di Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Riverdale, e la serie antologica Epic, dai creatori di Once Upon A Time.