Ken Follett: 5 libri da leggere se avete amato 'I pilastri della Terra'

Se si parla degli autori più di successo del mondo letterario è impossibile non citare Ken Follett, scrittore famoso per il suo romanzo storico "I Pilastri della Terra". Ecco alcuni dei suoi libri più importanti.

L'autore britannico ha raggiunto il successo nel 1978 con l'opera intitolata "La cruna dell'ago", romanzo di spionaggio da cui è stato tratto anche un film con Donald Sutherland e Kate Nelligan. Ambientato nel 1944, pochi mesi prima dello sbarco americano in Normandia, il libro ci racconta le vicende di Percival Godliman, membro dell'intelligence britannica che dovrà dare la caccia ad una spia nazista operante a Londra, conosciuta come Die Nadel, l'Ago. Compito del tedesco sarà infatti capire se sono vere le voci del D-Day e nel caso avvisare il comando nazista. Se siete appassionati di thriller, vi segnaliamo anche "L'uomo di Pietroburgo", ambientato durante il primo conflitto mondiale e incentrato sulla figura di Feliks Ksessinsky, giunto a Londra per assassinare il nipote dello zar Nicola II.

Ne "La Caduta dei giganti", primo romanzo della "Trilogia del secolo" e pubblicato nel 2010, Ken Follett racconta gli eventi più importanti del XX secolo attraverso gli occhi di cinque famiglie di cinque stati diversi. Scopriremo qualcosa di più sui primi anni del Novecento, come la prima guerra mondiale, la rivoluzione russa e la lotta per il voto alle donne., mentre è del 2012 il secondo romanzo della trilogia intitolato "L'inverno del mondo", ambientato nei mesi iniziali della guerra civile spagnola fino ad arrivare agli albori della guerra fredda.

Se invece siete appassionati di storia medievale, vi segnaliamo il sequel del celebre romanzo del 1989 intitolato "Mondo senza fine". Ambientato nella cittadina di Kingsbridge, l'opera ci mostra i cambiamenti avvenuti nel mondo nei 200 anni successivi alle vicende de I Pilastri della Terra, permettendoci di conoscere i discendenti del primo romanzo.

