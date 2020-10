Ken Follett, l'autore de I Pilastri della Terra da Fazio: 'La democrazia sta morendo'

Per promuovere il suo nuovo romanzo, prequel del fortunato I Pilastri della Terra, Ken Follett è stato ospitato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ed ha avuto modo di spiegare il suo punto di vista (non molto ottimista) sulla situazione politica attuale.

"Ci troviamo all’inizio della morte della democrazia quando i Paesi perdono la propria libertà e inizia sempre così: con attacchi al Parlamento, alla Magistratura, ai giudici, alla stampa e ai media. Una volta che si è sferrato un attacco contro tutti questi, se il governo è autoritario, allora continua con questo programma di controllo dei cittadini. In passato i Paesi che hanno perduto la propria libertà si sono accorti tardi che erano i giudici, la magistratura e i giornalisti che li stavano proteggendo".

Da scrittore di drammi storici, l'autore non ha potuto non evidenziare degli sconvolgenti parallelismi tra l'epoca attuale e gli anni bui del Medioevo. L'autore britannico si è detto sconcertato dal modo in cui il suo Paese ha reagito all'emergenza da Covid, e ammette senza problemi che il governo è stato inefficiente e ha dato informazioni contraddittorie: "Dopotutto, il nostro Primo Ministro è quello che ci ha portato alla Brexit, sapevamo già che non era proprio un furbone e abbiamo addirittura scoperto essere peggio di quanto ci aspettassimo".

Ha continuato constatando che molti governi sono di fatto contro lo Stato di Diritto e contro la presenza di un ordinamento legale al di sopra del governo. Non sono mancate parole d'accusa per il "Daily Mail che, ogni volta che i giudici fanno una cosa che al giornale non piace, dice sempre 'I giudici non sono eletti'. Ma certo che non sono eletti! Devono essere al di sopra del governo perché tutti devono ubbidire alla legge. È una cosa scioccante che questo principio, che abbiamo avuto per centinaia di anni, sia adesso oggetto di attacchi".

Una situazione che gli ricorda i risvolti del romanzo 1984 di George Orwell e noi speriamo che quell'inquietante finzione non diventi ancora una volta una terribile realtà. Nel frattempo Follett può festeggiare il successo di Fu Sera E Fu Mattina, già diventato un bestseller.