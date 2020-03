Kendrick Sampson si aggiunge al cast di Thirtysomething(else)

Kendrick Sampson (How To Got Away With Murder, The Flash) è l'ultima aggiunta al cast del pilot di Thirtysomething(else), il sequel della popolare serie tv di ABC Thirtysomething.

Sampson interpreterà Brad, il fidanzato di Janey Steadman, il personaggio di Odette Annable, unitasi anche lei al cast poco dopo l'annuncio del collega di Supergirl Chris Wood come volto di Leo Steadman.



"Brad è un uomo dai grandi ideali. Affascinante e formidabile attivista è riuscito a formare un gruppo per la difesa dei diritti degli affittuari a Philadelphia, gruppo che col tempo è divenuto un'organizzazione no-profit che promuove alloggi economici ed è ingrado di aiutare i senzatetto a trovare una dimora. Per via delle sue responsablità, è spesso costretto a ricoprire il ruolo di conciliatore, e a volte la natura volatile di Janey rappresenta una vera sfida per lui. Ma i due sono davvero innamorati, ed entrambi dovranno affrontare ciò che la loro paura di impegnarsi nasconde dietro di sé".

Altre due nuove aggiunte sono poi state quelle di Patrick Fugit di Outcast (Ethan Weston) e Auden Thornton di This Is Us (Brittany Weston), mentre del cast originale rivedremo Ken Olin (Michael Steadman), Mel Harris (Hope Steadman), Patricia Wettig (Nancy Weston), Melanie Mayron (Melissa Steadman), Timothy Busfield (Elliot Weston), e Polly Draper (Ellyn Warren).

Il pilot di Thirtysomething(else) sarà scritto dai creatori dello show Marshall Herskovitz e Ed Zwick e diretto da Zwick.