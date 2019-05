Kennedy McMann è Nancy Drew nel primo poster ufficiale della serie reboot CW

Insieme all'ordine di una prima stagione di Batwoman e Katy Keene, la CW ha annunciato anche l'ufficialità di una prima stagione per il reboot di Nancy Drew, una delle più longeve protagoniste della fiction americana adesso interpretata da Kennedy McMann, che vediamo nel primo poster ufficiale.

Guardando ai dettagli finora trapelati e alle atmosfere dei romanzi gialli, la serie sarà un mistery thriller tra Veronica Mars e Riverdale, quindi incentrato su di un sexy teen mistery. Per chi non conoscesse il personaggio, Nancy Drew è una giovane detective adolescente creata da Carolyn Keene, in realtà pseudonimo di un sindacato di scrittori molto variegato. È stata creata da questo editore come controparte femminile degli Hard Boys.



La nuova serie dedicata alla detective è ideata dal co-creatore di Chuck e The OC, Jason Schwartz, con l'aiuto della produttrice di Runaways, Stephanie Savage. Ambientata in estate, dopo il diploma di scuola superiore, la storia segue la diciottenne Nancy Drew convinta di lasciare la sua città natale per andare al college, ma a frenarla ci pensa un'inaspettata tragedia familiare, che rimanda il college di un anno. Si ritrova allora invischiata in un'indagine per omicidio, scoprendo segreti che non avrebbe mai immaginato sulla sua città.



A interpretare Nancy Drew c'è Kennedy McMann, figlia di Lisa McMann, autrice bestseller del New York Times.