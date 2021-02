Kenneth Branagh fa paura nel ruolo di Boris Johnson in This Sceptred Isle: le immagini

Arriverà nel 2022 su Sky Atlantic This Sceptred Isle, la nuova serie diretta da Michael Winterbottom attualmente in fase di produzione, in cui Kenneth Branagh interpreta Boris Johnson. Nella giornata di giovedì è stata pubblicata la prima foto di scena, e la somiglianza tra l'attore, reduce da Tenet, e il premier britannico è impressionante.

Come si può vedere anche in calce alla notizia, Kenneth Branagh risulta praticamente indistinguibile dal vero Boris Johnson. This Sceptred Isle sarà incentrata sugli eventi che hanno avuto per protagonisti Johnson e il suo governo di fronte alla prima ondata della pandemia di Covid-19. Come si ricorderà, nel marzo 2020 il leader del Partito Conservatore è stato contagiato dal virus e ricoverato in ospedale per più di una settimana, trascorrendo alcuni giorni anche in terapia intensiva.

La serie racconterà anche l'impatto della pandemia sulla Gran Bretagna, basandosi anche sulle testimonianze di membri del governo, del SAGE (Gruppo di Consulenza Scientifica per le Emergenze) e del personale sanitario.

"La prima ondata della pandemia COVID-19 sarà ricordata per sempre" ha dichiarato Winterbottom. "Un momento in cui il paese si è unito per combattere un nemico invisibile. Un momento in cui la gente è diventata più consapevole che mai dell'importanza della comunità. La nostra serie intreccia innumerevoli storie vere, da Boris Johnson al numero 10 di Downing Street ai lavoratori in prima linea in tutto il paese, raccontando gli sforzi di scienziati, medici, assistenti domestici e responsabili politici per proteggerci dal virus."

