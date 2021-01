Kenneth Branagh, la star di Tenet sarà Boris Johnson in una nuova serie sulla pandemia!

E' stato annunciato che il pluripremiato attore e regista Kenneth Branagh interpreterà il Primo Ministro inglese Boris Johnson in This Sceptred Isle, una nuova mini-serie televisiva realizzata da Sky.

Lo show, che sarà scritto e diretto dal celebre regista inglese Michael Winterbottom, sarà composto da cinque episodi e racconterà in dettaglio la confusa risposta della Gran Bretagna alla crisi del COVID-19. In produzione troviamo Fremantle, Passenger di Richard Brown e Revolution Films dello stesso Winterbottom.

Il progetto traccerà in dettaglio gli eventi che hanno visto protagonista Johnson e il suo governo di fronte alla prima ondata della pandemia che si è abbattuta sul mondo nel 2020: come forse ricorderete, il leader del Regno Unito alla fine di marzo è stato ricoverato in ospedale per il COVID-19 col quale ha lottato per oltre una settimana, trascorrendo alcuni giorni in terapia intensiva. La serie verrà lanciata su Sky nel corso dell'autunno 2021.

"La prima ondata della pandemia COVID-19 sarà ricordata per sempre", ha detto Winterbottom. “Giorni durante i quali il paese si è riunito per combattere un nemico invisibile. In cui le persone hanno capito il significato di comunità. La nostra serie intreccia innumerevoli storie vere - da quella di Boris Johnson al a quelle dei lavoratori in prima linea in tutto il paese - e racconterà gli sforzi di scienziati, medici, assistenti domestici e responsabili politici per proteggerci dal virus".

Kenneth Branagh è stato visto quest'anno in Tenet di Christopher Nolan e prossimamente sarà di nuovo Hercule Poirot in Assassinio sul Nilo, che ha anche diretto come sequel del campione di incassi Assassinio sull'Orient Express.