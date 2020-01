Kenobi: emergono alcune indiscrezioni sulla serie tv dedicata ad Obi-Wan

Inizialmente era trapelata la notizia della cancellazione. Poi si è parlato semplicemente di un rinvio, con lo stesso Ewan McGregor che è intervenuto per tranquillizzare i fan. Ora emergono ulteriori dettagli sulla serie tv di Obi-Wan Kenobi che vedrà l'attore riprendere uno dei ruoli più iconici della sua carriera, quello del noto maestro Jedi.

Una fonte su Reddit ha svelato alcuni presunti dettagli sulla trama della serie tv, quindi se non volete leggere spoiler non proseguite nella lettura della news.

Secondo quanto riportano le voci su Reddit, in Kenobi verrà introdotto nuovamente il personaggio di Sharad Hett, maestro Jedi della Repubblica che lasciò l'ordine in seguito alla devastazione della propria famiglia.



Dopo esser atterrato su Tatooine si distinse come signore della guerra, ma Hett potrebbe risultare piuttosto diverso, dopo essersi nascosto tra i Tusken per riuscire a sfuggire alle grinfie dell'Impero.

Secondo quanto riportano queste voci, ancora tutte da confermare, Sharad Hett sarà il villain della serie su Obi-Wan Kenobi.

Ed è grazie alla spada di Anakin Skywalker che Obi-Wan riuscirà a sconfiggere Sharad per poi riesumarla in Una nuova speranza. Pare inoltre che il protagonista affronti una sorta di stress post-traumatico.

Per il momento tutte queste indiscrezioni non sono altro che supposizioni che ovviamente aspettiamo di veder confermate o meno. La serie potrebbe essere stata rinviata per un nuovo sceneggiatore ma per il momento nemmeno su questo fronte sono arrivate conferme o smentite. Tuttavia Ewan McGregor ha rincuorato i fan sull'effettiva realizzazione dello show, che lo vedrà nuovamente all'interno della saga di Star Wars.