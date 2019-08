Kenobi, I fan sono impazziti per il ritorno di Ewan McGregor nella saga di Star Wars

La notizia del giorno, forse del mese, facciamo dell'anno, è l'annuncio di una serie tv su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, che arriverà prossimamente sul servizio di streaming on demand Disney+.

Non sappiamo ancora nulla riguardo al progetto, e anche se nelle scorse ore in rete sono apparsi titolo e logo ufficiale, con molta probabilità per avere dichiarazioni ufficiali da Disney, Lucasfilm o dallo stesso McGregor dovremmo attendere la D23 Expo, che inizierà venerdì 23 agosto e si protenderà fino a lunedì 26.

L'attesa comunque non ha impedito ai fan della saga di diffondere il proprio entusiasmo sui vari social network, che in poche ore sono stati letteralmente invasi da schiere di appassionati che manifestato per le piazze virtuali: potete trovare alcuni divertenti esempi in calce all'articolo.

Ad agosto 2018, proprio un anno fa, durante un'apparizione televisiva l'attore aveva dichiarato di essere a conoscenza dei rumor che lo volevano tornare nei panni di Obi-Wan, di essere onorato dell'affetto dei fan ma di non aver avuto nessuna discussione ufficiale con chi di dovere: "Non ci sono piani concreti per farlo, per quanto ne so ..."

A questo punto non resta che aspettare e scoprire a cosa esattamente il team creativo abbia lavorato mentre McGregor si divertiva a mentire pubblicamente e in maniera così spudorata, dunque rimanete con noi per ogni eventuale aggiornamento.

Per altre informazioni, leggete quale sarà presumibilmente l'ambientazione di Kenobi: Star Wars.