Kenobi, l'interprete di Jar Jar Binks esulta per il ritorno in Star Wars di Ewan McGregor

A quanto pare non solo i fan sono impazziti all'annuncio di Kenobi, la nuova serie Disney+ legata al mondo di Star Wars che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni del maestro Jedi Obi-Wan.

Nelle score ore infatti Ahmed Best, interprete di Jar Jar Binks, è comparso sulla sua pagina ufficiale di Twitter per congratularsi con il collega. I due hanno lavorato insieme in tutti e tre i film della trilogia prequel di Star Wars, Episodio I - La Minaccia Fantasma, Episodio II - L'Attacco dei Cloni ed Episodio III - La Vendetta dei Sith, e Best ha voluto condividere con tutti i suoi follower la buona nuova.

Per il momento non si hanno dettagli relativi alla serie, né per quanto riguarda la storia che verrà raccontata - che potrebbe essere ambientata tra Episodio III e Rebels - né tanto meno quando sarà distribuita sulla nuova piattaforma di streaming on demand.

Ricordiamo che al lancio di Disney+, che avverrà il prossimo novembre, sarà immediatamente disponibile il primo episodio di The Mandalorian, prima serie tv live-action della saga, creata da Jon Favreau. Al momento pare che Disney e Lucasfilm abbiano optato per una distribuzione "tradizionale", con il rilascio di un solo episodio a settimana.

Per altre informazioni in merito dovremo aspettare la D23 Expo, che si terrà nel week-end tra il 23 e il 26 agosto.