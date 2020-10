Kenobi: La vita del maestro jedi di Star Wars in un inedito corto animato

Una delle serie più attese dai fan di Guerre Stellari è sicuramente quella che ci racconterà la storia di Obi-Wan Kenobi dopo i film della trilogia prequel. Inoltre nelle scorse ore il canale YouTube di Star Wars ha pubblicato un cortometraggio dedicato al maestro jedi.

Trovate il filmato, intitolato semplicemente "Obi-Wan Kenobi", in calce alla notizia, nel video possiamo ascoltare la voce del celebre doppiatore Dante Brasco mentre ripercorre le tappe più significative della vita del personaggio di Guerre Stellari interpretato prima da Alec Guinness e poi da Ewan McGregor: a partire dai suoi inizi come giovane padawan del maestro Qui-Gon Jin, passando per le numerose battaglie in cui ha dovuto combattere durante la Guerra dei cloni, mentre era impegnato ad addestrare il suo discepolo Anakin Skywalker. Infine riceverà il messaggio della principessa Leia, in cui chiederà il suo aiuto nella ribellione contro l'Impero di Palpatine.

Come dicevamo, la serie di Disney+ dedicata ad Obi-Wan è una delle più attese dai fan, nonostante questo non conosciamo ancora molti dettagli riguardo la storia dello show, che sarà ambientato nel periodo in cui il personaggio di Ewan McGregor si nascondeva dalle forze imperiali. Nelle scorse settimane è stato confermato il periodo di riprese di Kenobi, opera che sarà girata il prossimo mese di marzo.