Kenobi: tutto quello che sappiamo sulla serie di Star Wars su Obi-Wan!

Uno degli show più attesi nei prossimi mesi è senza dubbio la serie Star Wars Kenobi, che sarà distribuita dalla piattaforma Disney+. Di recente, Ewan McGregor ha parlato di come la serie TV su Obi-Wan Kenobi sarà collegata alle prime due trilogie di Star Wars. Ma cosa sappiamo sullo show incentrato sul famoso Jedi?

Innanzitutto, l'inizio della produzione della serie (che attualmente non ha un nome ufficiale) è stata annunciato nel mese di agosto del 2019 durante la convention biennale Disney D23 Expo. L'inizio delle riprese, come comunicato dallo stesso Ewan McGregor, inizieranno nel mese di marzo del 2021. Se la produzione non subirà rallentamenti, quindi, è possibile che gli episodi della prima stagione potrebbero uscire a fine del 2021 o all'inizio del 2022. La prima (e unica, probabilmente) stagione sarà composta di sei episodi della durata di circa un'ora.

Per quanto riguarda la trama, la serie si svolgerà otto anni dopo il film La vendetta dei Sith, e undici prima di Una nuova speranza, in un periodo oscuro per l'ordine dei Cavalieri Jedi. La serie inoltre vedrà anche il ritorno di una temibile minaccia come quella di Darth Maul: l'ultima volta che l'abbiamo visto è stato nella sua breve apparizione nel film Solo: A Star Wars Story, e considerando che la serie su Obi Wan sarà ambientata nello stesso periodo, sembra lecito aspettarsi che il personaggio possa avere un ruolo molto importante, e chissà che non sia arrivato il momento per mostrare una versione live-action del bellissimo duello tra Obi-Wan Kenobi e Darth Maul a cui abbiamo assistito in Star Wars: Rebels.

Al momento, per quanto riguarda il cast, solo Ewan McGregor è stato confermato come parte del progetto, che tornerà a vestire i panni di Obi-Wan. Alcuni rumor vorrebbero la partecipazione nello show anche di Hayden Christiansen, e diverse teorie spiegherebbero la possibilità del ritorno di Anakin Skywalker in Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

