Kenobi, la serie Star Wars con Ewan McGregor sarà ambientata tra Episodio 3 e Rebels?

La notizia del giorno è sicuramente l'annuncio di Star Wars: Kenobi, una nuova mini-serie per il servizio streaming on demand Disney+ che vedrà Ewan McGregor tornare a vestire i panni del celebre maestro Jedi creato da George Lucas.

Per il momento non si ancora assolutamente nulla sul progetto, e per notizie ufficiali dovremo presumibilmente attendere il week-end 23-25 agosto, ovvero quando si terrà la prossima D23 Expo, ma è bastato l'annuncio fatto partire in contemporanea fra Variety, The Hollywood Reporter e Deadline per mandare i fan in visibilio.

Oltre ad intasare i server dei social network per condividere con le proprie bacheche l'entusiasmo dilagante per un progetto vociferato da anni (inizialmente, dopo il successo di Rogue One: A Star Wars Story, si era parlato di un film stand-alone), i fan hanno iniziato a domandarsi in che epoca sarà ambientata la mini-serie tv.

Il fatto che ci sia McGregor ad impersonare Obi-Wan non lascia spazio per troppi dubbi: Star Wars: Kenobi avrà luogo dopo Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith, quando cioè, con la "morte" di Anakin Skywalker e la nascita di Darth Vader, i suoi figli Luke e Leia vennero affidati a due famiglie separate su due pianeti distinti: Obi-Wan, come sappiamo, si sarebbe trasferito su Tatooine per vegliare su Luke, al quale si sarebbe manifestato molti anni dopo in Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza (primo film della saga uscito nel 1977, quando nei panni del maestro Jedi c'era Alec Guinnes).

La vita di Obi-Wan tra la trilogia prequel e quella originale non è ben documentata, tuttavia, andando più nello specifico sappiamo ad esempio che la serie animata Star Wars Rebels ha mostrato il vecchio eremita appena prima degli eventi di Una Nuova Speranza, raccontandoci del suo periodo di "sorvegliante" di Luke bambino. Addirittura nella sua apparizione nella stagione 3 della serie animata, Obi-Wan ha avuto un ultimo confronto con Darth Maul, per il quale ha dimostrato di non nutrire più l'odio che invece lo aveva alimentato da ragazzo.

E' possibile dunque che la serie tv sarà ambientata subito dopo La Vendetta dei Sith e prima di Rebels, mostrandoci un Obi-Wan circa quindici anni più vecchio di quello che sconfisse Anakin a duello (Episodio III è uscito nel 2005), conferendo all'opera una elevatissima continuità visiva.

Inoltre, se davvero la storia avrà luogo su Tatooine, allora è possibile che assisteremo ad un recast di Luke Skywalker, che dovrà necessariamente essere interpretato da un bambino.