Kenobi: nella serie TV ci sarà spazio anche per un giovane Luke Skywalker?

La saga degli Skywalker potrebbe non essere effettivamente del tutto conclusa. L'indiscrezione arriva dagli ultimi rumor raccolti in giro per la rete, secondo cui ci potrebbe essere una sorpresa in arrivo per quanto riguarda Kenobi, la nuova serie TV ambientata nell'universo di Star Wars.

Lo show sarà infatti incentrato ovviamente sul personaggio di Obi-Wan Kenobi, interpretato ancora una volta da Ewan McGregor, ma potrebbe vedere anche la presenza di un giovane Luke Skywalker. Sembra infatti che siano in corso i casting proprio per il ruolo del celebre personaggio, confermando di fatto l'ambientazione della serie prima degli eventi di Star Wars: Una Nuova Speranza.

Come saprete, Kenobi inizialmente avrebbe dovuto essere un film, ma poi si è deciso di esplorare ancora più a fondo la storia che lo scrittore B ha voluto raccontare, senza avere così un vincolo di durata attorno alle due ore.

L'autore ha detto di Obi-Wan Kenobi: "È uno dei miei personaggi preferiti, probabilmente perché compare in entrambe le trilogie, ed è talmente diverso tra i prequel e ciò che è venuto dopo che è forse ciò che lo rende davvero affascinante ed un personaggio così iconico".

Che ne pensate? Vi farebbe piacere se nella serie comparisse effettivamente anche Luke? Chi vorreste lo interpretasse?