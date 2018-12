Kermit promette 'grossi piani' per i Muppet nel 2019

I Muppet, tra le proprietà della Disney, sono quelle più 'difficili' da adattare, a quanto pare. Infatti, dopo un primo lungometraggio per rilanciare il franchise nel 2012 con enorme successo, la proprietà ha fatto fatica a decollare.

Il secondo lungometraggio prodotto dalla Disney, Muppets 2 - Ricercati del 2014, si rivelò un flop tanto da spingere la divisione italiana ad annullarne l'uscita cinematografica e ad optare direttamente per il passaggio televisivo. Dopodiché la Disney ha provato a rilanciare la proprietà con una serie televisiva dal taglio "un po' più adulto", andata in onda su ABC tra il 2015 ed il 2016, ma cancellata dopo una sola stagione.

Quale futuro, dunque, per i Muppet? Secondo Kermit, intervistato a riguardo, ci sono dei grossi piani per la proprietà nel corso del 2019. "Abbiamo delle grosse sorprese per voi il prossimo anno" ha confermato la rana "Vi direi cos'è, ma nemmeno io so ancora cos'è. Se sentite qualcosa prima di me, ditemela!".

Secondo una vecchia notizia, la Disney stava cercando di preparare un reboot dei Muppet per la nuova piattaforma digitale Disney+ che verrà lanciata, guarda caso, proprio nel 2019. A questo punto, qualora la notizia venisse confermata, non è ancora chiaro se questo reboot sarà un serial tv tutto nuovo o un film prodotto esclusivamente per la piattaforma digitale. Vi faremo sapere.