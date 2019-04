Kerry Bishé nel cast dello spin-off di Penny Dreadful, City of Angels

Dopo la conferma che l'attore britannico Rory Kinnear tornerà in Penny Dreadful, il cast dello spin-off City of Angeles si allarga nuovamente con l'ingresso di Kerry Bishé.

A riportarlo in esclusiva The Wrap, che ha specificato che l'attrice interpreterà un personaggio di nome Molly, descritto come "un'abile oratrice" e una "evangelista carismatica" che lotta con le complessità della sua vita personale.

Intorno a Penny Dreadful: City of Angels si è scatenata una grande aspettativa fin dall'annuncio di Showtime, arrivato piuttosto a sorpresa dopo la conclusione della serie originale Penny Dreadful andata in onda tra il 2014 e il 2016. Alla sceneggiatura tornerà il creatore della serie John Logan che insieme a Michael Aguilar racconterà una storia ambientata nella Los Angeles del 1938 che mescolerà elementi soprannaturali all'approfondimento del contesto storico e folkloristico della cultura latino-americana.

In termini di continuity, va specificato, City of Angeles è inteso a tutti gli effetti come uno spin-off, e non come un sequel, cosa sottolineata anche dal ruolo di Rory Kinnear, che non tornerà a vestire i panni della Creatura ma interpreterà un nuovo personaggio, tale dottor Peter Craft, un pediatra e leader della comunità americana-tedesca il cui obiettivo è quello di tenere gli Stati Uniti lontani dalla minaccia della Guerra in Europa.