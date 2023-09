Kevin Bacon ha comprato una casa posseduta dai fantasmi e poi l'ha distrutta

Quando si parla di una vera stella del cinema hollywoddiano come Kevin Bacon non possono non tornare alla mente vere pellicole cult, come Tremors, Venerdì 13 ed altri. Sicuramente infatti la sua figura nel corso della sua lunga carriera è diventata iconica per molti, persino Star Lord dei Guardiani della Galassia è un suo fan!

Eppure, forse tutto questo successo non gli sarebbe servito a niente se Kevin Bacon fosse finito posseduto dagli spiriti, si avete letto bene.

Sembra infatti che, durante un intervento nel podcast Literally di Rob Lowe, la star di Tremors abbia dichiarato che lui e sua moglie abbiano deciso di far abbattere una proprietà che avevano acquistato da poco, in quanto avevano scoperto che si trattava di una casa infestata.

"Uno dei terreni che abbiamo comprato includeva una vecchia casa, ma il proprietario non voleva che passasse nelle mie mani. Si trattava della sua vecchia abitazione, quella in cui era cresciuto", ha detto Bacon.

"Abbiamo fatto avanti e indietro per un po', alla fine ho detto 'Senti non puoi vendermi un pezzo di terra senza darmi quella casa".

É stato allora che il proprietario ha rivelato che non solo non voleva vendergliela perché era infestata, ma anche perché era seriamente preoccupato che Kevin e sua moglie potessero essere posseduti dagli spiriti. Alla fine hanno trovato un accordo, Bacon ha comprato il terreno a patto però che la vecchia casa fosse distrutta.

