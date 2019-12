Kevin Conroy per la prima volta nella Batcaverna grazie a Crisi sulle Terre Infinite

Da quando Kevin Conroy ha iniziato a essere la voce di Batman nella serie animata dei primi anni Novanta, sono stati fatti diversi show o film con protagonista l'uomo pipistrello, eppure per l'attore e doppiatore non c'era stata ancora l'occasione di visitare la Batcaverna su un set, almeno fino a Crisi sulle Terre Infinite.

Conroy ha infatti avuto l'opportunità di portare in scena Bruce Wayne nell'ambito dell'ambizioso crossover targato The CW e nelle ultime ore ha anche pubblicato una foto dal backstage in compagnia di Melissa Benoist e Ruby Rose. Dopo tutti questi anni, dunque, l'attore ha potuto "vivere" quel mondo che ha contribuito a plasmare con il suo lavoro di doppiatore.



Conroy ne ha parlato con ComicBook.com e ha spiegato che questa è stata la sua prima volta su un set collegato all'universo di Batman e poi ha raccontato la volta in cui è stato "più vicino" a una cosa del genere: "A Los Angeles c'è uno splendido museo dell'automobile, il Peterson Auto Museum. Hanno una collezione incredibile di auto e hanno anche la Batmobile del film, la Batmobile originale di Michael Keaton. Questo è il massimo che mi sia avvicinato a un qualsiasi oggetto di scena legato a Batman".



L'attore ha raccontato com'è recitare su un set e che differenze ci sono con il recitare in una sala di registrazione: "sei con altri attori, con la troupe e gli sceneggiatori, poi con chi si occupa dei capelli e del trucco, delle luci, dei suoni. Ci sono dozzine di persone intorno a te. È un'esperienza totalmente diversa e mi sono sentito molto vulnerabile ed esposto. Avevo un vantaggio nel recitare la parte di Bruce Wayne nel comfort di una sala di registrazione. Farlo davanti a una telecamera è molto più difficile ed è stato una sfida".



In attesa dei due episodi finali di Crisi sulle Terre Infinite, che andranno in onda il 14 gennaio 2020, vi segnaliamo che il crossover ha reso omaggio al Superman di Christopher Reeve. Inoltre, gli autori sono riusciti a sistemare un buco di trama di Legends of Tomorrow.