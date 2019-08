Kevin Conroy sarà Batman in Crisi sulle Terre Infinite: cosa pensano i fan?

Alla fine arriva anche Batman: l'eroe mascherato di Gotham non aveva mai fatto la sua comparsa nell'Arrowverse, i cui protagonisti si erano limitati qualche volta a farne timidamente il nome, come accaduto in Elseworlds o in Batwoman.

Il Cavaliere Oscuro avrà il volto di qualcuno che con il costume da pipistrello ha già parecchia confidenza: si tratta di Kevin Conroe, che a Batman ha prestato la voce in praticamente quasi tutte le serie e i film animati dedicate al personaggio negli ultimi 25 anni.

L'annuncio, che è stato dato nella giornata di ieri, è stato seguito ovviamente dalle reazioni social dei fan e pare proprio che The CW abbia fatto centro: complice l'ovvio affetto per la voce di Conroy a cui tutti sono affezionatissimi, i fan dell'Arrowverse sembrano aver preso piuttosto bene l'arrivo dell'attore sessantaquattrenne nel prossimo crossover. Su Twitter è stato subito un fioccare di esternazioni di entusiasmo e non è difficile leggere addirittura di fan che torneranno appositamente dopo anni di pausa a guardare una serie targata DC.

L'arrivo di Batman non è ovviamente l'unico motivo per guardare Crisi sulle Terre Infinite: come confermato da Ruby Rose, ad esempio, durante i cinque episodi crossover potremo finalmente assistere alla reunion tra Batwoman e Supergirl. Della mini-serie, inoltre, dovrebbe far parte almeno un personaggio di Smalville.