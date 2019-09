Kevin Conroy di Batman: The Animated Series e il suo tweet sul Batman Day

Tra i tanti attori che in un modo o nell'altro hanno avuto modo di interpretare Batman, figura anche Kevin Conroy che ha prestato la sua voce al celebre uomo pipistrello in Batman: The Animated Series. In occasione del Batman Day l'attore ha pubblicato un tweet in cui rende omaggio al personaggio ideato da Bob Kane e Bill Finger.

L'alter ego di Bruce Wayne è uno dei supereroi più iconici e rappresentativi della cultura pop, e ha ricevuto un elevato numero di adattamenti tra prodotti televisivi e lungometraggi. L'affetto dei fan verso questo personaggio non conosce confini, come ha dimostrato la commovente celebrazione di Adam West, l'attore che ha interpretato Batman nella serie televisiva degli anni '60 e scomparso nel 2017 a causa di una grave malattia.

Conroy è tra le tante persone che in queste giorni si stanno preparando a festeggiare il Batman Day, fissato per domani; sabato 21 settembre. Ricordato con affetto dai fan per aver doppiato l'uomo pipistrello nella serie animata degli anni '90, l'attore ha reso pubblico sul proprio account di twitter un post in cui compare la frase 'I thought everyday was Batman Day', rispondendo all'account ufficiale del personaggio che aveva posto la domanda 'Isn't every day Batman day?'.

Ricordiamo infine che Conroy sarà in Crisi sulle Terre Infinite il grande evento crossover in cui saranno coinvolti tutti i maggiori personaggi delle serie TV di Casa DC, tra cui Arrow, Supergirl, The Flash e Batwoman.