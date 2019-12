Kevin Conroy racconta il suo Batman in un dietro le quinte di Crisi sulle Terre Infinite

Tra i numerosi ed attesi cameo presenti in Crisi sulle Terre Infinite quello di Kevin Conroy è sicuramente stato tra i più apprezzati del pubblico, da sempre profondamente legato alla storica voce di Bruce Wayne in Batman Beyond. Adesso, un nuovo ed inedito video da dietro le quinte del crossover targato The CW mostra il supereroe in azione.

Il montaggio è intitolato Back from the Beyon, in onore della serie d'animazione che ha dato i natali a Conroy, e sembra essere un piccolo regalo di natale dell'emittente canadese in attesa degli ultimi due episodi del crossover, le cui sinossi sono state recentemente rese note.

Lo stesso Kevin Conroy è stato estremamente grato della possibilità offertagli, che gli ha anche permesso di varcare le porte della Batcaverna: "Non ho mai pensato che avrei avuto la possibilità di recitare difronte una telecamera. Prima ero una sorta di Batman che invecchiava negli anni, ma adesso mi sento più come un maturo Bruce Wayne."

Eppure, il Batman impersonato dall'attore è molto diverso da quello cinematografico cui eravamo abituati, mentre è decisamente più simile a quello disegnato da Frank Miller nella sua saga del Cavaliere Oscuro:

"Questo Bruce Wayne è stato inaridito dal peso degli anni e dalle delusioni della vita, non ha alcuna speranza per il mondo."

Il cameo nell'Arrowverse ha dato nuova linfa vitale al doppiatore, che alcuni rumor vorrebbero impegnato con Kevin Smith su Masters of the Universe: Revelation, la nuova serie d'animazione targata Netflix e incentrata sul principe Adam e i guerrieri di Grayskull.