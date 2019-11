Kevin Conroy torna come Cavaliere Oscuro in Crisi sulle Terre Infinite

I crossover nel crossover si moltiplicano e ogni giorno la tensione per la serie evento targata The CW aumenta: dopo il nuovo trailer incentrato su Black Lightning e la notizia di una prossima serie basata sul Superman di Taylor Hoechlin, adesso la trama s'infittisce con l'arrivo di Kevin Conroy, di seguito in costume sul set.

Conroy è lo storico doppiatore dell'uomo pipistrello nella serie animata Batman: The Animated Series prodotta dalla Warner. Bros e trasmessa dal 1992 al 1995 su Fox Kids, per un totale di 85 episodi.

Con quello che è già uno degli Easter egg più spettacolari del crossover, Conroy interpreterà il Batman proveniente da una realtà ispirata alla mini-saga della DC Comics intitolata Kingdome Come, scritta e inchiostrata da Mark Waid e Alex Ross nel nel 1996. Il fumetto è ambientato nel futuro e segue le avventure del pastore Norman che riceverà da Spectre il pesante fardello di assistere alla fine del mondo. L'apocalisse sarà causato da una vera e propria guerra generazionale tra i nuovi meta-umani e la vecchia guardia costituita da Superman e la Justice League. Punto cruciale del conflitto sarà la temporanea alleanza tra Bruce Wayne e Lex Luthor, da cui dipenderà il destino di tutti.

Se gli sceneggiatori decideranno di seguire alla lettera la trama del fumetto e se lo si unisce agli eventi preannunciati fin'ora nei trailer di Crisi sulle Terre Infinite, il risultato non può che essere esplosivo e, vista la quantità di storie che si stanno intrecciando, assolutamente imprevedibile!

Il crossover CW inizierà l'8 dicembre con Supergirl, proseguendo con Batwoman (9 dicembre) e The Flash (10 dicembre), mentre gli ultimi due episodi verranno trasmessi il 14 gennaio in Arrow e DC's Legends of Tomorrow.