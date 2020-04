Kevin Conroy torna a dar voce a Batman: stasera leggerà le nuove avventure su Instagram

Così come il Joker non esisterebbe senza la sua nemesi, allo stesso modo il nome di Kevin Conroy è legato a doppio filo alla saga del Cavaliere Oscuro e in occasione del lancio sul mercato della nuova serie a fumetti Batman: The Adventures Continue il doppiatore tornerà a dar voce al suo più celebre personaggio.

Con un sorpresa decisamente inaspettata per tutti i fan dell'Uomo pipistrello, Conroy leggerà il primo albo della nuova saga con protagonista Bruce Wayne, ritornando, e riportandoci, a correre sui grigi tetti di Gotham City ancora una volta.

Lo speciale appuntamento sarà ospitato dal canale ufficiale Instagram della DC Comics, e per nostra fortuna la diretta sarà trasmessa il 9 aprile alle 19, ora italiana, mentre negli Stati Uniti saranno appena le 10 del mattino.

Per chi volesse "sfogliare" le nuove avventure di Batman in compagnia del doppiatore, è possibile acquistare il primo numero di Batman: The Adventures Continue in formato ebook anche su Amazon. Di seguito la sinossi dell'albo:

"Dai visionari produttori di Batman: The Animated Series, arrivano le avventure completamente nuove del cavaliere Oscuri. Nel primo capitolo i laboratori S.T.A.R.di Gotham City saranno attaccati da un robot gigante che ruberà un'intera stanza dell'edificio. Chi controlla il robot? Come farà Batman a fermare la minaccia meccanica? Cos'ha a che fare tutto ciò con l'improvvisa apparizione di Lex Luthor a Gotham?".

Più volte l'attore aveva affermato di voler tornare ad indossare mantello e maschera a punta e sembra che, in attesa che un adattamento in live-action di Batman Beyond veda la luce, questo sembra un ottimo modo per ripartire.