Kevin Conroy vuole davvero tornare per un altro round di Batman Beyond

Dopo aver finalmente interpretato in versione live-action Bruce Wayne in Crisi sulle Terre Infinite, Kevin Conroy ribadisce di voler tornare a doppiare il personaggio in un progetto su Batman Beyond.

Conroy era infatti la voce di un più anziano Bruce Wayne nella serie tv del '99, mentre Will Friedle (Crescere Che Fatica, Go Fish) interpretava Terry McGinnis, il Batman del Futuro (da noi infatti la serie era intitolata Batman of the Future). E, piccola curiosità, sia la designazione Terra-99 che la voce del Bruce a cui dava il volto Conroy in Crisi sulle Terre Infinite volevano essere un richiamo proprio alla serie animata in questione.

"Non credo che le persone invecchino così tanto a livello vocale. Credo che Will Friedle possa fare ancora Batman Beyond. Potrebbe essere di nuovo la voce di Terry McGinnis. Non so quanto possa far sembrare giovane la sua voce, ma sapete, Lauren Lester, che doppia ancora Robin a volte, è più grande di lui, quindi è tutta una questione di quanto sia invecchiata la voce. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Will. Ci trovavamo così bene insieme, è un tipo in gamba" ha dichiarato l'attore ai microfoni di Comicbook.

Solo qualche tempo fa, Conroy aveva fortemente caldeggiato un live-action di Batman Beyond.